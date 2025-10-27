Итоги парламентских выборов в Аргентине упростят сохранение вето Милея

Правящая партия "Свобода наступает" по итогам промежуточных парламентских выборов получит от 12 до 14 новых мест в Сенате, свидетельствуют данные подсчета голосов

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 октября. /ТАСС/. Правящая партия "Свобода наступает" по итогам промежуточных парламентских выборов получит от 12 до 14 новых мест в Сенате, что с учетом поддержки умеренной оппозиции позволит упростить сохранение действия вето президента Хавьера Милея в будущем. Об этом свидетельствуют итоги подсчетов голосов, опубликованные на странице Национального избирательного управления.

На данный момент "Свобода наступает" получает 13 сенаторских мест. С учетом того, что подсчет еще не завершен и в двух провинциях наблюдается минимальный разрыв, число законодателей может уменьшиться до 12 или увеличиться до 14. Сейчас у "Свобода наступает" шесть сенаторов.

Для преодоления президентского вето необходимы голоса двух третей членов обеих палат парламента. В Сенате это 48 голоса. Таким образом "Свобода наступает" нужно будет заручиться поддержкой всего от пяти до семи сенаторов из умеренной оппозиции для сохранения вето.

Президент Аргентины неоднократно заявлял, что заблокирует любой законопроект, который ставит под угрозу сохранение профицита бюджета. В сентябре и октябре Конгресс смог трижды преодолеть вето президента на законопроект о выделении дополнительных средств на вузы, детские больницы и помощь инвалидам. В новом составе Конгресса у "Свободы наступает" все еще не будет абсолютного большинства голосов, но одобренные оппозицией законопроекты теперь могут быть с большей вероятностью заблокированы.

26 октября в Аргентине прошли промежуточные парламентские выборы, на которых обновлялись 127 из 257 мест в Палате депутатов и 24 из 72 - в Сенате. По данным подсчета 97% голосов, "Свобода наступает" лидирует в столице Аргентины и 15 из 23 провинций.