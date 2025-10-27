Открытие Вильнюсского международного аэропорта ожидается в 06:40 мск

Аэродром был закрыт с 22:40 мск 26 октября

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 27 октября. /ТАСС/. Открытие Вильнюсского международного аэропорта, который приостановил работу вечером в воскресенье из-за зафиксированных в контрольной зоне посторонних воздушных объектов, ожидается в 06:40 мск. Об этом сообщила его администрация.

"Воздушное пространство столичного аэропорта предполагается открыть около 05:40 (06:40 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Аэропорт приостановил работу в 21:40 (22:40 мск) 26 октября из-за появления в его контрольной зоне метеорологических зондов, которыми в Литву, как утверждают литовские власти, из Белоруссии перебрасывают контрабандные сигареты. Сообщалось, что ограничения будут сняты в 01:40, затем это время отложили до 03:40.

В связи с подобными инцидентами, с 25 октября аэропорт пришлось закрывать три ночи подряд. С проблемами столкнулись более 14 тыс. пассажиров. 95 рейсов были задержаны, отменены, направлены в другие города либо вернулись в начальный пункт полета.

В связи с этим Литва намерена на длительный срок закрыть наземную границу с Белоруссией. С ночи на воскресенье на неопределенное время было закрыто движение через два действующих КПП. Вопрос в понедельник будет обсуждать правительственная комиссия по национальной безопасности.