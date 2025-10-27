Из-за закрытия аэропорта Вильнюса с проблемами столкнулись около 150 рейсов

Аэродром неоднократно закрывался с 22 октября

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 27 октября. /ТАСС/. Около 150 авиарейсов и 15 тыс. пассажиров столкнулись с проблемами из-за закрытий Вильнюсского международного аэропорта с 22 октября. Об этом сообщила администрация аэропорта.

"Из-за повторяющихся с 22 октября инцидентов, когда в контрольной зоне аэропорта фиксируются посторонние воздушные объекты, с проблемами столкнулись около 150 рейсов разных авиакомпаний, которые перевозили около 15 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Первое ЧП произошло 22 октября, кода было зафиксировано проникновение в Литву около 200 метеорологических зондов. Ими в Литву, как утверждают власти балтийской республики, из Белоруссии перебрасывают контрабандные сигареты. Из-за подобных инцидентов с субботы аэропорт закрывали три ночи подряд.

В связи с этим Вильнюс намерен на длительный срок закрыть границу с Белоруссией. С ночи на воскресенье на неопределенное время закрыто движение через два действующих КПП. Работающих автотранспортных переходов пока нет. Вопрос в понедельник рассмотрит правительственная комиссия по национальной безопасности.