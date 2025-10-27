В ноябре каждый восьмой американец останется без пособия из-за шатдауна

Минсельхоз США возложил ответственность за прекращение действия Программы дополнительной продовольственной помощи на сенаторов от Демпартии

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Приостановка финансирования работы федерального правительства США (шатдаун) привела к прекращению Программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP). Ей, как отмечала телекомпания CNN, пользуются порядка 42 млн американцев.

"С 1 ноября пособия [в рамках SNAP] выдаваться не будут", - говорится в публикации на официальном сайте Минсельхоза США. Ответственность за произошедшее в ведомстве возложили на сенаторов от Демократической партии, "12 раз проголосовавших за прекращение финансирования программы", отметив, что они еще "могут возобновить работу правительства, чтобы матери, дети и наиболее уязвимые люди могли получать жизненно важную продовольственную помощь".