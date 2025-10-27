Президент Южной Кореи не планирует встречи с делегацией РФ на саммите АТЭС

СЕУЛ, 27 октября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в настоящий момент не планирует полноценной встречи с российской делегацией во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу. Об этом заявила, отвечая на вопрос ТАСС, третий заместитель начальника управления национальной безопасности администрации О Хён Чжу.

Она пояснила, что все двусторонние встречи Ли Чжэ Мёна на полях саммита с делегациями, во главе которых стоят не президенты, будут организованы по запросу членов АТЭС. "Насколько я знаю, мы не получали такого запроса [от российской стороны]", - сказала О Хён Чжу. Россию на саммите, который пройдет в южнокорейском городе Кёнджу 31 октября - 1 ноября, будет представлять вице-премьер Алексей Оверчук.

В сентябре во время празднования окончания Второй мировой войны в Пекине председатель парламента Республики Корея У Вон Сик подошел к президенту РФ Владимиру Путину и попросил его обратить внимание на южнокорейский бизнес, работающий в России. По утверждению Сеула, глава российского государства спросил, стоит ли что-нибудь передать КНДР от Южной Кореи на встрече с лидером народной республики Ким Чен Ыном, которая была запланирована после этого. "У нас сейчас новое правительство, крайне важно открыть эпоху мирного сопроцветания на Корейском полуострове", - ответил тогда спикер парламента.