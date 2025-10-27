ЕС ждет от Китая шагов по урегулированию конфликта на Украине

Председатель Евросовета Антониу Кошта на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном обсудили перспективы сотрудничества в решении глобальных вопросов

БРЮССЕЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Евросоюз ожидает от Китая содействия в урегулировании конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении председателя Евросовета Антониу Кошты по итогам встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Куала-Лумпуре.

"Я обозначил, что ЕС ожидает, что Китай поможет положить конец этой войне", - указано в тексте.

Кроме того, Кошта и Ли Цян обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе восстановление баланса в торгово-экономических отношениях, а также перспективы сотрудничества в решении глобальных вопросов.