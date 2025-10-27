Трамп в ответ на испытания "Буревестника" заявил о "подлодке" у берегов РФ

По словам президента США, поэтому Соединенным Штатам не нужны ракеты с дальностью полета 8 тыс. миль

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. США не считают нужным разрабатывать ракеты сверхбольшой дальности в гонке вооружений с Россией, так как у ее берегов находится "лучшая в мире" американская атомная подводная лодка. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя завершение испытаний Россией крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник".

Читайте также

Гонка вооружений с Россией и возможные санкции. О чем заявил Трамп

"Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что [США] не нужны [ракеты с дальностью полета] 8 тыс. миль (более 12,8 км - прим. ТАСС)", - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета, направляясь из Куала-Лумпура в Токио. Беседа транслировалась на сайте Белого дома.

Президент США также счел "неуместным" заявление РФ о завершении испытаний "Буревестника", когда идет конфликт на Украине. "Война, которая должна была длиться одну неделю, сейчас вступает в четвертый год. Вот что следует делать (урегулировать конфликт - прим. ТАСС) вместо испытаний ракет", - утверждал президент.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что завершены решающие испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что не является пределом. Он подчеркнул, что во время полета были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".