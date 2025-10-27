Премьер Малайзии: план Трампа по Газе помогает прекратить геноцид

Анвар Ибрагим призвал продолжать работу по урегулированию конфликта

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 октября. /ТАСС/. План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа помогает остановить геноцид и зверства, но работа должна быть продолжена. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на открытии Восточноазиатского саммита (ВАС), который проходит в рамках мероприятий саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

"Конечно, мы приветствуем план Трампа по прекращению конфликта в Газе. Это важный шаг к прекращению безумия, геноцида и зверств. Но мы настоятельно призываем продолжать [работу], осуществлять тщательный мониторинг для достижения прочного мира, справедливого, прочного и долгосрочного политического решения для Палестины", - сказал Анвар Ибрагим.

6 октября делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.

Саммит АСЕАН проходит в Куала-Лумпуре с 26 по 28 октября. На полях мероприятия организован целый ряд других встреч, в том числе в формате "АСЕАН плюс один" с представителями каждой из семи стран-партнеров (Австралия, Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Россия и США), "АСЕАН плюс три" (Китай, Япония, Республика Корея), Восточноазиатский саммит (ВАС).

АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день после присоединения к ассоциации Восточного Тимора объединяет одиннадцать стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Первый саммит ассоциации прошел в 1976 году. С начала 2025 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Лаоса к Малайзии.