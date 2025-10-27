Токаев и Путин отметили особое значение будущих переговоров в Москве

Также в ходе телефонного разговора президенты Казахстана и России затронули некоторые аспекты современной ситуации в мире

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 27 октября. /ТАСС/. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин отметили в состоявшемся телефонном разговоре особое значение предстоящих между ними переговоров в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

"В ходе беседы были обсуждены вопросы подготовки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Российскую Федерацию, - говорится в сообщении. - Главы государств отметили особое значение предстоящих переговоров в Москве для дальнейшего развития стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран".

Также в ходе разговора "были затронуты некоторые аспекты современной ситуации в мире", добавили в пресс-службе.

Госвизит Токаева в Москву намечен на 12 ноября.

Ранее глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, указал, что госвизит Токаева призван придать "дополнительный мощный импульс всему комплексу сотрудничества, так же, как и годом ранее состоявшийся визит Владимира Владимировича Путина в Казахстан".