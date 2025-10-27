Азербайджан отказался от участия в заседании "Евронеста"

В Баку подчеркнули, что решение о неучастии в заседании не связано с его проведением в Армении

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 27 октября. /ТАСС/. Азербайджанская делегация не примет участия в 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи "Евронест", которая пройдет 28-30 октября в Ереване. Об этом сообщил агентству АПА руководитель делегации Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в Евронест Таир Миркишили.

"Азербайджанская делегация не будет принимать участия в этой сессии. Документы и заявления европарламентариев противоречат суверенитету и территориальной целостности Азербайджана", - пояснил депутат.

Он напомнил, что азербайджанская сторона неоднократно выражала протест по этому поводу, а недавнее "неконструктивное заявление" Европарламента после встречи лидеров Азербайджана, Армении и США в Вашингтоне окончательно подорвало доверие Баку к сотрудничеству в рамках "Евронеста".

Миркишили подчеркнул, что решение о неучастии в заседании не связано с его проведением в Армении. "Сегодня между Азербайджаном и Арменией установлен мир, и предпринимаются практические шаги по нормализации отношений", - добавил депутат.

Ранее аналогичное решение об отказе от участия в заседании "Евронеста" в Ереване приняла парламентская делегация Грузии, сославшись на предвзятую позицию ряда членов Европарламента и их поддержку оппозиции.