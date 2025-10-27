Трамп заявил, что ему вскоре удастся остановить девятый конфликт

Американский президент при этом выразил надежду на разрешение конфликта России и Украины

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что надеется на скорое урегулирование девятого конфликта.

"Я завершил восемь войн, и скоро будет девятая. Надеюсь, что конфликт России и Украины будет разрешен", - опубликовал слова Трампа Белый дом на своей странице в YouTube.

20 октября в ходе беседы с журналистами в начале встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме Трамп заявил, что за счет его усилий прекращено уже восемь военных конфликтов в различных регионах мира.