В ФРГ приняли к сведению решение выдать обвиняемого по делу "Северных потоков"

Правительство Германии не комментирует ход дальнейшего производства по делу

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Правительство Германии приняло к сведению решение Апелляционного суда Болоньи о выдаче ФРГ обвиняемого в подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" украинца Сергея Кузнецова и не комментирует ход дальнейшего производства по делу. Об этом на брифинге в Берлине заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Майер.

"Мы, конечно же, принимаем это к сведению, следим за этим, мы в курсе. Мы передаем этот вопрос исключительно компетентным органам, ведущим данное производство, и правительство Германии не будет комментировать дальнейшие действия по этому продолжающемуся процессу" - сказал Майер, отвечая на вопрос, как правительство ФРГ может прокомментировать решение суда в Италии.

Ранее Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии обвиняемого в подрыве "Северных потоков" украинца Сергея Кузнецова во исполнение европейского ордера на арест. Адвокат обвиняемого сообщил о намерении обратиться в Кассационный суд, чтобы оспорить данное решение. Адвокат уточнил, что слушание по апелляции состоится примерно через месяц и до этого момента Кузнецов будет находиться в Италии.

Кузнецов был арестован на Адриатическом побережье в Италии в ночь на 21 августа по европейскому ордеру, выданному германскими судебными властями. Итальянский суд оставил его под стражей на все время рассмотрения запроса об экстрадиции из-за угрозы побега. По данным германских СМИ, Кузнецов считается главой диверсионной группы из семи человек, осуществившей подрыв подводной части трубопроводов. За вменяемое в вину преступление, которое квалифицируется как "антиконституционная диверсия", в ФРГ предусмотрены 15 лет тюрьмы.

Параллельно Берлин добивался выдачи другого подозреваемого, тоже гражданина Украины, задержанного в Польше. Окружный суд Варшавы принял решение отказать в его выдаче Германии.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.