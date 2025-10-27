Президент Чехии поручил Бабишу сформировать правительство

Политик заверил Петра Павела, что урегулирует конфликт интересов до своего возможного назначения премьер-министром республики

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 27 октября. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел официально поручил председателю победившего на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрею Бабишу сформировать новое правительство страны. Об этом на своем сайте сообщила администрация главы государства.

"Президент республики Петр Павел на сегодняшней встрече с Андреем Бабишем поручил ему вести переговоры о формировании правительства", - говорится в документе. Данное поручение лидеру ANO, как отмечается, было дано главой государства с учетом итогов выборов в Палату депутатов.

"Президент республики ожидает, что Андрей Бабиш предложит состав правительства [из политиков и экспертов, который] никаким образом не будет ослаблять принципы нашего демократического государства, закрепленные в конституции Чехии", - говорится в документе. Из него следует, что главу государства интересует прежде всего, какой будет политика будущего кабмина на международной арене и в сфере безопасности.

Бабиш, являющийся владельцем агропромышленного холдинга Agrofert, заверил Павела, что урегулирует конфликт интересов до своего возможного назначения премьер-министром республики. Лидер ANO, как проинформировали чешские СМИ ранее, с состоянием около €3,5 млрд занимает восьмое место среди богатейших граждан Чехии.

Бабиш ведет переговоры о формировании коалиционного правительства с политическими движениями SPD ("Свобода и прямая демократия") и Motorist ("Автомобилисты"). В случае достижения договоренности, совместный кабмин будет опираться на поддержку 108 из 200 депутатов нижней палаты парламента. Павел заявил ранее, что будущее правительство республики будет назначено после учредительного заседания нового состава Палаты депутатов, которое состоится 3 ноября.