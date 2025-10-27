Сийярто: при Орбане переговоров о вступлении Украины в ЕС не будет

Правительство Венгрии этого не допустит, подчеркнул министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

Редакция сайта ТАСС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 27 октября. /ТАСС/. Нынешнее правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном не допустит начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в парламенте страны.

"Вы можете быть уверены в том, что пока я являюсь министром иностранных дел, а Виктор Орбан - премьер-министром, вступление Украины в ЕС не начнется", - сказал глава МИД, отвечая на вопросы депутатов по поводу позиции правительства относительно присоединения Украины к ЕС. Трансляция велась на сайте парламента.

Сийярто дал понять, что мнение правительства по этому вопросу не изменилось, несмотря на попытки других стран оказать на него серьезное давление. "Вступление Украины в Европейский союз, даже если речь идет лишь о начале переговоров по существу, представляет угрозу для Европы, поскольку членство Украины в ЕС приведет к войне и потере денег европейских народов. Членство Украины в Евросоюзе создаст угрозу для нашей безопасности, экономики и рынка труда", - пояснил министр.

"На сегодняшний день причина, по которой содержательные переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз не были начаты, заключается в том, что Венгрия не поддерживает это и, если хотите, накладывает вето на такое решение. Премьер-министр на заседаниях Европейского совета и я на заседаниях Совета по иностранным делам постоянно указываем на то, что переговоры по существу не могут быть начаты, и поэтому они до сих пор не начались", - добавил Сийярто.

Правительство Венгрии неоднократно предупреждало, что не допустит поспешного присоединения Украины к ЕС, поскольку это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. На саммите Евросоюза в Брюсселе 26 июня Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет на начало переговоров о ее вступлении в сообщество.

В тот день в Венгрии были опубликованы результаты референдума, в котором приняли участие более 2 млн человек. Из них 95% высказались против ускоренного приема Украины в Евросоюз. Орбан заверил, что будет руководствоваться мнением венгерских граждан в ходе консультаций со своими европейскими коллегами.