Орбан: Европа не участвует в решении вопроса о будущей модели своей безопасности

Премьер-министр Венгрии отметил, что скоро отправится в Вашингтон, где намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопрос санкций в отношении российской нефти, от которой зависит Будапешт

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

РИМ, 27 октября. /ТАСС/. Европа полностью отстранена от обсуждения будущей модели собственной безопасности и украинского урегулирования. Об этом заявил газете La Repubblica премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находящийся с визитом в Италии.

"Мы отдали на откуп американцам и русским вопрос о разрешении этой войны [на Украине]. К сожалению, у нас нет в этом роли, Европа полностью вне игры. Она вне игры в вопросах будущей модели собственной безопасности и ее будущих отношений с украинцами и русскими", - сказал Орбан, добавив, что "тут нечего особо обсуждать".

Орбан объявил, что скоро отправится в Вашингтон, где намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопрос санкций в отношении российской нефти, от которой Венгрия зависит. "С венгерской точки зрения, это [санкции] ошибочно. Мы будем пытаться найти выход для Венгрии", - добавил он.

На минувшей неделе Министерство финансов США включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут существенное давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. При этом он указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы.