Сийярто: лидеры ЕС блокируют мирное урегулирование конфликта на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии подчеркнул, что усилия президента США Дональда Трампа могли бы принести результат, если бы ему не мешали европейцы

БУДАПЕШТ, 27 октября. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза блокируют мирное урегулированию конфликта на Украине и намерены вливать в нее новые миллиарды евро ради продолжения военных действий. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в парламенте страны.

Отвечая на вопросы депутатов, он предположил, что усилия президента США Дональда Трампа по урегулирования украинского конфликта могли бы принести результат, если бы ему не мешали европейцы. "Лидеры Евросоюза и многие ведущие политики Западной Европы не поощряют, а подрывают мирные усилия", - сказал глава МИД, выступление которого транслировалось на сайте законодательного органа.

"Частью этой европейской стратегии, направленной на продолжение войны, является вливание денег в Украину. В прошлый понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам были названы тревожные числа. Для вооружения и сохранения на плаву украинской армии потребуется €60 млрд. Не должно быть никаких сомнений в том, кто и как будет за это платить. Брюссель хочет сделать это на деньги европейских народов, включая венгерский народ", - предупредил Сийярто.

"Кроме того, было заявлено, что для функционирования украинского государства потребуется €135 млрд в течение следующих двух лет", - продолжил министр. По его словам, "нет никаких сомнений в том, что и на это планируется выделить деньги европейских налогоплательщиков".

"До тех пор, пока в Венгрии будет национальное правительство, мы не допустим, чтобы деньги венгерского народа были направлены на Украину", - заверил Сийярто.