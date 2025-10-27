Орбан назвал США и Ватикан центрами антивоенной сети мировых лидеров

По словам премьер-министра Венгрии, два государства способны добиться урегулирования на Украине

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Vladimir Voronin

БУДАПЕШТ, 27 октября. /ТАСС/. США и Ватикан являются двумя центрами антивоенной сети мировых лидеров, выступающих за мир и способных добиться урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после аудиенции у Папы Римского Льва XIV в Ватикане.

"В мире существует скрытая антивоенная система связей. Я говорю о сети лидеров, о которых все знают. И мы прежде всего знаем друг о друге, что для нас самое важное - это мир", - сказал глава правительства в интервью телекомпании М1.

Он считает, что "у этой сети есть два центра". "Один из них - это центр власти, где имеются реальные политические инструменты, которые необходимы для достижения мира и которые можно использовать против войны", - пояснил Орбан, добавив, что в этом центре находится президент США Дональд Трамп.

"Есть также духовный центр этой сети, откуда политики, борющиеся против войны, снова и снова черпают энергию, мотивацию, приверженность делу, благословение и поддержку. Он находится здесь, в Ватикане, у самого Святого Престола", - заявил премьер.

Ранее он сообщил, что попросил Папу Римского поддержать антивоенные усилия венгерского правительства, направленные на урегулирование конфликта на Украине.