Брюссель ускорит создание "стены дронов" из-за инцидентов с метеозондами в Литве

Главы ЕК и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта намерены усилить давление на Белоруссию

БРЮССЕЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещали усилить давление на Белоруссию и ускорить строительство "стены дронов" из-за прилетающих в Литву метеорологических зондов с контрабандой. Об этом они заявили на своих страницах в X.

"Европа полностью солидарна с Литвой перед лицом постоянных вторжений наполненных гелием шаров контрабандистов. Это дестабилизация. Это провокация. Еврокомиссия назовет это по имени: гибридная угроза. Еврокомиссия этого не потерпит", - пообещала фон дер Ляйен, подчеркнув, что это "еще одна причина" построить "стену дронов" в Европе.

"Полная солидарность с народом Литвы в ответ на постоянные и провокационные действия против ЕС и его страны-члена, - написал Кошта. - ЕС будет продолжать усиливать давление на Белоруссию".

По утверждению Литвы, контрабандисты из Белоруссии используют метеозонды (воздушные шары, наполненные гелием) для переброски сигарет, причем в последний месяц это явление приобрело массовый характер. 22 октября на территорию Литвы прилетели 200 шаров. В ночь на понедельник в воздушное пространство Литвы зашли свыше 60 метеозондов

Вильнюсский международный аэропорт из-за этого приостанавливал свою работу трижды в течение прошлой недели. При этом, со стороны Калининградской области РФ подобных происшествий зафиксировано не было.

Правительство Литвы объявило награду в €1 млн за лучший проект защиты от метеорологических зондов контрабандистов.