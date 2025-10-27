Адвокаты Болсонару подали апелляцию

Они призвали полностью пересмотреть приговор

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 октября. /ТАСС/. Адвокаты бывшего президента Бразилии (2019-2022) Жаира Болсонару подали апелляцию в Верховный суд республики (STF). Защита указала на ошибки в решении суда, по которому политик приговорен к 27 годам тюремного заключения по обвинению в попытке государственного переворота, сообщил телеканал CNN Brasil.

Адвокаты Болсонару сослались на то, что один из членов STF Луис Фукс в сентябре проголосовал против признания бывшего главы государства виновным в заговоре против действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. По мнению защиты, это свидетельствует о том, что дело Болсонару необходимо рассмотреть заново с более тщательным вниманием к деталям.

К тому же, адвокаты отмечают, что добровольный отказ бывшего президента от совершения противоправных и неконституционных действий в конце 2022 года доказывает его фактическую невиновность даже с учетом того, что Болсонару и его окружение разработали план по срыву инаугурации Лулы да Силвы.

"Апеллянт намеренно прервал цепочку событий [в ходе попытки переворота], что характеризует его добровольный отказ [от совершения противоправных действий], - приводит телеканал текст заявления защиты. - Суд сделал существенное <...> упущение и нарушил свою конституционную обязанность обосновать [вину за совершенное противоправное деяние]". Таким образом, адвокаты призвали суд пересмотреть вердикт в отношении Болсонару, а членов STF - судить бывшего главу государства только за совершенные действия.

Об обвинении

11 сентября Болсонару признали виновным в заговоре с целью не допустить прихода к власти Лулы да Силвы в январе 2023 года.

В соответствии с материалами дела Болсонару и его окружение, в том числе несколько военных, хотели сорвать вступление в должность Лулы да Силвы и готовили попытку переворота на 15 декабря 2022 года - спустя три дня после вручения вновь избранному лидеру удостоверения 39-го президента страны. Одним из обсуждаемых заговорщиками планов была операция Punhal Verde e Amarelo ("Желто-зеленый кинжал"), в соответствии с которой предполагалось убийство Лулы да Силвы и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.

При этом до инаугурации Лулы да Силвы попытки переворота совершено не было. В то же время в январе 2023 года, уже после его вступления в должность, в Бразилиа сторонники Болсонару устроили беспорядки и попытались захватить правительственные здания. По оценке властей, в погромах участвовали около 5 тыс. человек, более 1,4 тыс. были задержаны.