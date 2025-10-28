Такаити поблагодарила Трампа за его дружбу с экс-премьером Японии Синдзо Абэ

Президент США заявил, что был шокирован смертью Абэ

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Японский премьер Санаэ Такаити поблагодарила президента США Дональда Трампа за его многолетнюю дружбу с экс-премьером Японии Синдзо Абэ.

"Я благодарна вам за вашу многолетнюю дружбу с премьером Абэ. Я также благодарю вас за гостеприимство, оказанное приглашенной вами в прошлом году госпоже Акиэ Абэ (вдова Синдзо Абэ - прим. ТАСС)", - отметила она перед началом переговоров с американским лидером.

Трамп, в свою очередь, заявил, что был очень шокирован смертью Абэ, и подчеркнул, что тот всегда положительно отзывался о Такаити. Новый премьер Японии считается одним из ближайших сторонников Абэ.

Это первые двусторонние переговоры с президентом Трампом для Такаити, которая 21 октября вступила в должность. Для Трампа этот визит в Японию стал первым в ходе его второго президентского срока и четвертым в общей сложности. Последний раз Японию он посещал в 2019 году.

Бывший военный моряк Тэцуя Ямагами 8 июля 2022 года выстрелом из самодельного многоствольного устройства убил экс-премьера Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара на юго- западе острова Хонсю. Стрелявший был схвачен охраной политика на месте преступления. На допросах он заявил, что убил бывшего премьера из-за уверенности в его связях с "Церковью объединения". Мать Ямагами была фанатичной сторонницей этой структуры, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству.