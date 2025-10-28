Премьер Японии подарила Трампу клюшку для гольфа, принадлежавшую Абэ

Санаэ Такаити также презентовала американскому лидеру сумку для клюшек с автографом известного японского гольфиста Хидэки Мацуямы

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подарила президенту США Дональду Трампу, находящемуся в Токио с официальным визитом, клюшку для гольфа, принадлежавшую его покойному другу - экс-главе японского правительства Синдзо Абэ. Соответствующие кадры опубликовал Белый дом в Х.

Такаити также презентовала американскому лидеру сумку для клюшек с автографом известного японского гольфиста Хидэки Мацуямы. Трамп известен своей любовью к этому виду спорта, в ходе своего первого визита на посту президента США в 2017 году он вместе с Абэ провел много часов, играя в гольф.

Новый премьер Японии Санаэ Такаити - одна из соратников Абэ и близкий друг его семьи.