Орбан назвал "прелюдией к войне" захват Евросоюзом российских активов

По словам венгерского премьера, эскалацию конфликта можно предотвратить только путем прямых российско-европейских переговоров

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 28 октября. /ТАСС/. Намерение Евросоюза незаконно использовать российские финансовые активы, замороженные на Западе, может привести к прямому конфликту с Россией и "стать прелюдией к войне". С таким предупреждением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Читайте также

Репутационные и финансовые риски: кто в Европе против использования российских активов

"У Брюсселя появилось новое чудо-оружие: захват и использование российских валютных резервов в Европе. Это [вызовет] конфликт между Россией и Европой, он может даже стать прелюдией к войне. Эскалацию конфликта можно предотвратить только путем прямых российско-европейских переговоров. Мы настаивали на этом на встречах последних дней", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Орбан заявлял, что выступает против конфискации российских активов странами ЕС, поскольку это может вызвать жесткие ответные меры Москвы. Венгерский премьер отмечал, что обменялся письмами по этому вопросу с президентом РФ Владимиром Путиным.