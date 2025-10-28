Лукашенко: Белоруссия не будет защищать Европу от мигрантов

Президент республики назвал наплыв мигрантов в странах ЕС следствием политики Запада в странах Африки и Ближнего Востока

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Европа пытается необоснованно обвинить Белоруссию в использовании миграции в качестве оружия, но сама породила миграционные потоки и теперь ждет защиты от Минска, стараясь одновременно удушить его санкциями. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Запад в привычной логике двойных стандартов пытается искусственно обвинить Беларусь в применении миграции как оружия. Четко, однозначно заявляю - мы не занимаемся и не собираемся заниматься использованием миграционных процессов ни в каком виде <...>", - сказал он.

Лукашенко назвал наплыв мигрантов в странах ЕС следствием политики Запада в странах Африки и Ближнего Востока. "Назовите мне хотя бы одну причину, почему Беларусь должна защищать Европейский союз от мигрантов? В условиях всеобъемлющего санкционного давления у нас нет ни внешних ресурсов, ни моральных обязательств решать проблемы тех, кто эти санкции ввел", - сказал президент.