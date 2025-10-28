Додик: руководство России выступает за мир, а Евросоюз не готов к диалогу

Как отметил президент Республики Сербской, в ЕС продолжают "жить в своих заблуждениях и готовы в этом идти до конца"

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Российское руководство привержено миру и стабильности, а Евросоюз не готов к диалогу с Москвой из-за отсутствия здравого смысла. Об этом заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"Президент [РФ Владимир] Путин показал своими поступками, что он человек мира и хочет стабильности для своей страны, своего народа и для всего мира", - сообщил Додик журналистам на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности. По его словам, в настоящее время Европе, особенно Евросоюзу, "не хватает здравого смысла".

Как отметил Додик, в ЕС не стремятся к диалогу, а вместо этого продолжают "жить в своих заблуждениях и готовы в этом идти до конца". Он также подчеркнул, что мир должен быть "равноправным и готовым к диалогу". По его словам, политический курс Москвы и Минска способствует мирному диалогу.