Лукашенко готов обсуждать с Брюсселем и Вашингтоном глобальные сделки

Президент Белоруссии отметил необходимость договариваться

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Белоруссия готова обсуждать с Евросоюзом и США договоренности в рамках глобальных сделок. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Нужно договариваться, например в рамках глобальной сделки. Подход президента США [Дональда] Трампа "все на все" мы можем обсуждать и с США, и с Европой, как и любая другая страна", - сказал он.