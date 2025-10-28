Лукашенко готов обсуждать с Брюсселем и Вашингтоном глобальные сделки
Редакция сайта ТАСС
08:36
обновлено 08:55
МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Белоруссия готова обсуждать с Евросоюзом и США договоренности в рамках глобальных сделок. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.
"Нужно договариваться, например в рамках глобальной сделки. Подход президента США [Дональда] Трампа "все на все" мы можем обсуждать и с США, и с Европой, как и любая другая страна", - сказал он.