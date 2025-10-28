Глава МИД КНДР: действия США подрывают стабильность на планете

Цой Сон Хи отметила, что ни одна страна не станет спокойно мириться с внешним давлением

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Действия США подрывают основы международной системы безопасности. Об этом заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

"Сегодня основы международной безопасности коренным образом пошатнули произвол и двойные стандарты США и их сателлитов", - сказала министр. Цой Сон Хи указала, что некоторые действия США, включая военные учения с Республикой Корея, на которых отрабатываются сценарии ядерной войны с КНДР, направлены против интересов Пхеньяна. По ее словам, ни одна страна не станет спокойно мириться с внешним давлением.

Цой Сон Хи сказала, что в западной части Евразии НАТО нагнетает антироссийскую истерию, а на востоке укрепляется сотрудничество Республики Корея, США и Японии. В то же время она добавила, что КНДР готова вносить свой вклад в строительство многополярного мира и развивать дружественные отношения с государствами, которые выступают в защиту справедливости.

Ранее президент США Дональд Трамп несколько раз обозначил готовность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Южнокорейские СМИ и эксперты предполагают, что переговоры могут состояться на межкорейской границе в конце октября, когда Трамп приедет в Южную Корею на мероприятия по линии АТЭС.