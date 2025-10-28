Трамп признал, что завершить украинский конфликт оказалось не так легко

Президент США считал, что кризис на Ближнем Востоке сложнее

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признал, что завершить украинский конфликт оказалось не так легко, как конфликт на Ближнем Востоке.

"Не буду утомлять вас подробностями, но за восемь месяцев мы завершили восемь войн. И еще одна уже на подходе. Я думал, ее завершение будет проще, чем на Ближнем Востоке. Мы отлично справились на Ближнем Востоке. <...> Я думал будет легко, с Украиной и Россией", - сказал Трамп, выступая в Токио на встрече с представителями деловых кругов США и Японии. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского лидера, он так полагал из-за "отношений с [президентом РФ] Владимиром Путиным". Трамп считает, этот конфликт станет его "девятым номером" несмотря на то, что сейчас "не слишком хорошо получается". Президент США добавил, что одна из сторон начнет склоняться к мирному урегулированию, а "он закончит" этот процесс.