Сийярто: Лавров заявил о готовности РФ продолжать диалог с США на высоком уровне

Венгерский министр отметил, что во время своего визита в Вашингтон он также получил заверения от госсекретаря Марко Рубио в готовности администрации США сохранять контакты с Россией

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 28 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров заверил его в готовности России поддерживать диалог с США на высоком уровне. Встреча состоялась во время Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

"Министр Лавров сообщил мне, что они готовы поддерживать диалог с США на высоком уровне. Они готовы к встрече лидеров двух стран после надлежащей подготовки, и нет никаких сомнений в том, что если мирный саммит состоится, то он состоится в Будапеште", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

Венгерский министр отметил также, что недавно во время своего визита в Вашингтон он получил заверения от госсекретаря Марко Рубио в готовности администрации США сохранять контакты с Россией и работать над подготовкой встречи президентов двух стран. "Хорошая новость заключается в том, что российская сторона также готова продолжать диалог на высоком уровне с американцами", - подчеркнул Сийярто.

16 октября президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Позже проведение саммита было отложено на неопределенный срок, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча, скорее, отложена, чем отменена, и состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.