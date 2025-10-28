Сийярто: Венгрия продолжит сотрудничество с РФ в целях энергобезопасности

Будапешт будет обсуждать с Вашингтоном ситуацию, сложившуюся после введения новых американских санкций против российских компаний

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 28 октября. /ТАСС/. Венгрия продолжит сотрудничество с Россией в целях обеспечения своей энергетической безопасности и будет обсуждать с США ситуацию, сложившуюся после введения новых американских санкций против российских компаний. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

"Мы по-прежнему делаем все возможное, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения своей страны. Россияне готовы к необходимому для этого сотрудничеству, а вопросы, связанные с этим, мы обсудим с американцами на следующей неделе", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

Глава МИД уточнил, что в начале ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нанесет визит в Вашингтон и встретится там с президентом США Дональдом Трампом. "Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии. Все наши переговоры с американцами будут идти в этом направлении", - отметил министр.

"Мы считаем естественным, что при принятии решений, необходимых для энергоснабжения той или иной страны, надо учитывать географические реалии, это должно быть понятно всем", - подчеркнул Сийярто. Венгрия по-прежнему получает основную часть нефти и газа из РФ и имеет долгосрочные контракты с российскими компаниями.

22 октября Минфин США включил "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Вашингтон рассчитывает, что эти ограничения окажут давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Президент России Владимир Путин заявил, что новые американские санкции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Он также отметил, что такими действиями администрация США наносит ущерб двусторонним отношениям.