Додик: Запад в противостоянии с РФ хочет повторить опыт агрессии против сербов

Президент Республики Сербской считает, что Европа "выглядит проектом, который идет к своему краху"

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Запад намерен повторить опыт агрессии против сербов в 1990-е годы в ходе своего противостояния с Россией. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик в ходе выступления на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Нам абсолютно ясно, что то, что сейчас происходит, это повторение ситуации на Балканах, повторение того, что сделали с сербами", - отметил Додик. По словам политика, на Балканах "была только тренировка" перед противостоянием с Россией. Он также подчеркнул, что Европа сегодня "выглядит проектом, который идет к своему краху".

Авиация Североатлантического альянса в 1995 году провела серию бомбардировок позиций армии боснийских сербов под предлогом создания условий для мирного урегулирования конфликта в Боснии и Герцеговине. Фактически данные действия способствовали наступлению на сербские позиции вооруженных формирований хорватов и бошняков.

Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославия началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. Главной причиной наступательной операции "Союзническая сила" руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, в результате бомбардировок, по данным Сербии, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - мирные жители. За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе.

Предлогом для агрессии НАТО стал постановочный инцидент в косовском селе Рачак, который был представлен мировым СМИ как массовая казнь мирных албанцев сербскими военными. Впоследствии было доказано, что погибшие были переодетыми в гражданскую одежду боевиками "Освободительной армии Косова", однако инцидент в Рачаке уже объявили фактом геноцида, требующим немедленной реакции.