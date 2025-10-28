Казахстан ратифицировал создание центра оценки рисков финансирования терроризма

Соответствующее соглашение о создании МЦОР подписали в октябре 2023 года главы государств - участников СНГ

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения об образовании международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР). Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера. В октябре законопроект был одобрен парламентом Казахстана.

Соответствующее соглашение о создании МЦОР подписали в октябре 2023 года главы государств - участников СНГ.

Документ, подписанный в Бишкеке, определяет, что организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности центра осуществляется оператором информационной системы МЦОР, функции которого выполняет Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ. При этом программно-аппаратные комплексы обработки данных информационной системы МЦОР располагаются на территории России.

К основным функциям МЦОР относятся обеспечение проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма путем формирования соответствующих баз данных; обеспечение защищенного обмена информацией по приоритетным для сторон направлениям; обеспечение взаимодействия подразделений финансовой разведки сторон для накопления, обработки и анализа необходимых сведений посредством единообразных форматов.