МИД Белоруссии: ЕС строит заборы вместо поиска решения проблем миграции

Европейскому союзу легче тратить огромные деньги, заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Евросоюз предпочитает тратить огромные средства на возведение заборов на границе с Белоруссией вместо того, чтобы обсуждать с Минском пути совместного решения миграционных проблем. Об этом заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Сегодня такой парадокс, что Европейскому союзу легче тратить огромные деньги, сотни миллионов [евро], на возведение заборов [на белорусской границе], на эти минные поля [в приграничных районах], ставить под угрозу жизнь своих граждан, чужих граждан, чем решать с нами проблемы дипломатическим путем", - сказал он.