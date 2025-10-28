Сийярто: лидеры ЕС не заинтересованы во встрече Путина и Трампа в Будапеште

Глава МИД Венгрии подтвердил, что республика готова принять у себя российско-американский саммит

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза не заинтересованы в проведении новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный".

Он подтвердил, что Венгрия готова принять у себя российско-американский мирный саммит, который будет направлен на прекращение украинского конфликта и послужит укреплению безопасности во всем мире. "Но европейские лидеры в этом не заинтересованы. Во-первых, потому что переговоры будут в Будапеште, с политической точки зрения для них это будет очень неприятно. Но еще важнее то, что они выступают против, потому что мирный саммит вселяет надежду на мир. И европейские лидеры также разочарованы тем, что они не сидят за столом переговоров", - пояснил глава венгерского МИД, принимавший участие в Минской международной конференции по евразийской безопасности.