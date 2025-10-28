ТАСС: на Украине предложили заменить мобилизованных наемниками

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко похвастался в своих соцсетях, что лично завербовал в ряды ВСУ пятерых перуанцев

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) пытается получить голоса избирателей, предлагая заменить мобилизованных в ВСУ украинцев на иностранных наемников. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Продолжающуюся на Украине принудительную мобилизацию не критиковал только ленивый. Многие политики прекрасно осознают, как их потенциальный электорат относится к "бусификации" и на этом фоне выдумывают новые методы пиара. Депутат Рады Гончаренко предложил заменить мобилизованных украинцев иностранными наемниками. В своих соцсетях он похвастался тем, что лично завербовал целых пять перуанских наемников в ВСУ", - отметил собеседник агентства.

По его словам, украинский депутат видит в этом альтернативу мобилизации, ведь привлечение иностранцев обходится Киеву дешевле, чем подготовка граждан без мотивации. Однако, указал собеседник ТАСС, Гончаренко забывает, что по законам Украины каждому из иностранных наемников полагается полтора гектара земли. "Пусть теперь он посчитает, какое количество украинской земли будет принадлежать различному сброду из разных уголков мира, если закрывать ими потребности фронта", - заключили в силовых структурах.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.