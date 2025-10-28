ХАМАС заявил о непричастности к стрельбе в Рафахе

Палестинское движение подчеркнуло, что привержено соглашению о прекращении огня

ТУНИС, 28 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что непричастно к инциденту со стрельбой в Рафахе и привержено соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении палестинских радикалов, опубликованном в Telegram-канале движения.

"ХАМАС заявляет о своей непричастности к инциденту со стрельбой в Рафахе и подтверждает свою приверженность соглашению о прекращении огня", - утверждается в тексте. Вместе с тем движение обвинило израильскую сторону в нарушении режима прекращения огня, заявляя, что удары по территории Газы "являются вопиющим нарушением соглашения".

"Эта атака является продолжением серии нарушений, совершенных за последние несколько дней, включая нападения, приведшие к смертям и ранениям, а также продолжающуюся блокировку контрольно-пропускного пункта "Рафах", - считает ХАМАС.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС и его союзники 13 октября освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников и передали останки четырех погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал еврейскому государству тела еще нескольких израильтян. По данным израильской стороны, в секторе Газа сейчас находятся останки 13 заложников.