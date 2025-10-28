Главы 13 земельных центров ФРГ предупредили Мерца об угрозе финансового коллапса

Обер-бургомистр Штутгарта Франк Ноппер заявил, что правительство Германии должно понять, что муниципальные образования достигли лимита своих возможностей

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Обер-бургомистры (мэры) административных центров 13 из 16 федеральных земель ФРГ (за исключением городов-земель - Берлина, Гамбурга и Бремена) предупредили канцлера Фридриха Мерца об угрозе финансового коллапса немецких городов, районов и общин.

"Разрыв между муниципальными доходами и расходами становится все больше", - говорится в совместном письме градоначальников, направленном канцлеру и премьер-министрам регионов. Выдержки из него приводит газета Süddeutsche Zeitung. "Мы призываем правительство ФРГ с самого начала предусматривать в каждом законопроекте, который влечет за собой будущую нагрузку для муниципальных ресурсов, полную и соразмерную компенсацию", - отмечается в документе. Кроме того, обер-бургомистры требуют от федеральных властей компенсации и по ранее принятым решениям. "Тому, кто заказал, не заплатив, следует восполнить этот пробел", - подчеркивается в письме.

"Правительство должно, наконец, понять, что муниципальные образования достигли лимита своих возможностей. Мы больше не можем", - заявил изданию автор инициативы, обер-бургомистр Штутгарта (административный центр Баден-Вюртемберга) Франк Ноппер (Христианско-демократический союз).

14 октября Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что уровень инфляции в сентябре в Германии достиг 2,4% в годовом исчислении. Это стало самым высоким показателем в текущем году. В последние годы страна переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем обострился после прекращения поставок российского газа. Германии третий год подряд может грозить рецессия.