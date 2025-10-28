Турция призвала Израиль соблюдать режим прекращения огня в Газе

Анкара будет впредь солидарна с народом Палестины и продолжит поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира в регионе, говорится в заявлении турецкого МИД

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Турция призвала Израиль к соблюдению режима прекращения огня в секторе Газа, отметив, что это жизненно важно для обеспечения мира и региональной безопасности.

Читайте также

Израиль снова ударил по Газе. Главное

"Атаки Израиля в секторе Газа являются открытым нарушением режима прекращения огня. Мы глубоко обеспокоены сообщениями о гибели мирных жителей в результате этих атак и вновь подчеркиваем, что полное соблюдение режима прекращения огня имеет жизненно важное значение для сохранения надежды на прочный мир и обеспечения региональной безопасности. Мы вновь призываем Израиль воздерживаться от действий, подрывающих мир и стабильность", - говорится в заявлении турецкого МИД.

В нем отмечается, что Турция будет впредь солидарна с народом Палестины и продолжит поддерживать усилия по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в регионе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа. По данным 12-го канала израильского телевидения, такое решение было принято премьером в ходе совещания с силовиками после того, как вооруженные радикалы из движения ХАМАС нарушили режим прекращения огня, обстреляв израильских военных в районе Рафаха на юге сектора Газа. Кроме того, ранее во вторник офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в подлоге при возвращении останков погибшего заложника.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС и поддерживающие его радикальные группировки 13 октября освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников и передали останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал еврейскому государству тела еще нескольких израильтян. По данным израильской стороны, в секторе Газа сейчас находятся останки 13 заложников.