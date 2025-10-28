Сенат Конгресса поддержал законопроект об отмене пошлин в отношении Бразилии

Газета The Hill пишет, что голосование по документу носит скорее символический характер и нацелено на то, чтобы продемонстрировать несогласие однопартийцев президента США Дональда Трампа с торговой политикой действующей администрации

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США поддержал законопроект, предусматривающий отмену 50-процентных таможенных пошлин, введенных администрацией президента Дональда Трампа в отношении Бразилии. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

Читайте также

Тарифы "трудолюбивого медведя": зачем США рушат торговый режим, созданный под их диктовку

В поддержку законопроекта, предложенного сенатором Тимом Кейном (демократ от штата Вирджиния), высказались 52 члена верхней палаты Конгресса, в том числе пятеро однопартийцев действующего президента из Республиканской партии. 48 членов Сената, контролируемого республиканцами, выступили против законопроекта.

Газета The Hill отмечает, что голосование по законопроекту носит скорее символический характер и нацелено на то, чтобы продемонстрировать несогласие однопартийцев Трампа с торговой политикой действующей американской администрации. Издание подчеркивает, что вслед за Сенатом голосование по законопроекту должно пройти в Палате представителей, также контролируемого представителями Республиканской партии, но этого, скорее всего, не произойдет. Кроме того, даже в случае одобрения законопроекта в обеих палатах Конгресса, Трамп, вероятнее всего, наложит на него вето.

Как сообщила 30 июля пресс-служба Белого дома, президент США подписал указ, предусматривающий увеличение ставки таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии до 50%. Решение принято в связи с тем, что действия бразильского правительства представляют собой "угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов". В администрации отмечали, что повышение пошлин связано в том числе с судебным процессом в отношении предыдущего президента Бразилии Жаира Болсонару.