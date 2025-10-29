Китай намерен продвигать сотрудничество с Казахстаном

Пекин продолжит осуществлять обмены с Астаной на высоком уровне, оказывать поддержку по вопросам, затрагивающим ключевые интересы двух стран, подчеркнул министр иностранных дел КНР Ван И

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел КНР Ван И © AP Photo/ Tatan Syuflana

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Китайские власти намерены осуществлять интенсивное взаимодействие с Казахстаном и сообща укреплять позиции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Китай готов <…> укреплять взаимное стратегическое доверие, поддерживать многолетнюю дружбу, интенсивно реализовывать инициативу "Один пояс - один путь", выводить китайско-казахстанские отношения на новый уровень", - приводит сайт МИД КНР слова Ван И, который 28 октября провел в Пекине встречу со своим казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин неизменно рассматривает сотрудничество с Астаной в качестве приоритетного направления дипломатии, продолжит осуществлять обмены на высоком уровне, оказывать твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим ключевые интересы двух стран. "Мы высоко оцениваем позитивную роль Казахстана на таких площадках, как ШОС и механизм "Китай - Центральная Азия", готовы взаимодействовать с казахстанской стороной над постоянным усилением и расширением этих платформ, чтобы они играли еще более важное значение в плане поддержания мира и развития в регионе", - подчеркнул Ван И.

По его словам, КНР заинтересована в углублении сотрудничества с Казахстаном в таких важных направлениях, как торговля, экономика и инвестиции, обеспечение транспортной доступности, энергетика и освоение природных ресурсов, продвижение научно-технических и инновационных проектов, формирование тесных культурно-гуманитарных контактов. Ван И подчеркнул, что Китай продолжит всестороннее углублять реформы, расширять открытость на высоком уровне, ускоренными темпами формировать новую национальную модель развития.

"Тем самым высококачественное развитие Китая создаст еще больше благоприятных возможностей для всех стран, включая Казахстан, будет способствовать построению человеческого сообщества с единой судьбой", - подчеркнул глава МИД КНР.