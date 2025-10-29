Конгрессвумен Тлаиб: надо начать переговоры с РФ о сокращении ядерных арсеналов

Необходимо подтолкнуть американскую администрацию к переговорам по этому вопросу, подчеркнула законодатель США

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа должна немедленно приступить к переговорам с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб.

"Мы должны подтолкнуть эта администрацию к тому, чтобы она немедленно приступила к переговорам о [договоре, который придет] на смену ДСНВ и согласовала новые соглашения об ограничении и сокращении ядерных арсеналов, особенно с Россией и Китаем", - сказала она, выступая на мероприятии, организованном общественной организацией Win Without War.

По словам Тлаиб, многие американские законодатели заинтересованы в увеличении оборонного бюджета США, поскольку, по сути, "инвестируют в бесконечные войны и гонку вооружений". "Я знаю, что многие мои коллеги злятся, когда я говорю, что члены Конгресса извлекают выгоду из гибели [людей], они владеют акциями и мощностями в сфере военной промышленности. Всякий раз, когда я вижу, как они утверждают оборонный бюджет, то есть бюджет военного министерства, они извлекают личную и финансовую выгоду", - отметила член Палаты представителей.

22 сентября президент России Владимир Путин сообщил на совещании с Совбезом, что Москва по истечении в будущем феврале срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отметил он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом. Президент США Дональд Трамп позднее назвал хорошей и надлежащей идеей предложение российского лидера о сохранении количественных ограничений в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.