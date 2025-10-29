Трамп уверен, что "в какой-то момент" встретится с Ким Чен Ыном

Президент США отметил, что "также хотел бы сконцентрироваться на Китае"

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что "в какой-то момент" встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном, возможно, в не столь отдаленном будущем.

"В тот или иной момент я встречусь с ним. У нас, как вы знаете, очень плотный график", - заявил Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Японии в Республику Корея. "Мы вернемся и в не столь отдаленном будущем проведем встречу с [лидером] КНДР", - подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что хотел бы провести встречу с Ким Чен Ыном и "в какой-то момент заняться" отношениями с КНДР. "Но я также хотел бы сконцентрироваться на Китае. Наше внимание сейчас и завтра уделено в первую очередь Китаю, я бы хотел сконцентрироваться на этом", - заявил Трамп.