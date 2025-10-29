Конгрессвумен Тлаиб: Трамп хочет свергнуть правительство Венесуэлы

Член Палаты представителей Конгресса подчеркнула, что никто не должен обладать такой властью, как президент США, угрожающий "убивать людей в Карибском бассейне"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует начать войну с целью свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб.

Читайте также

Рванет или будет "пшик": как далеко зайдет Трамп в антивенесуэльском раже

"Ни у кого не должно быть такой власти, которой обладает президент [США Дональд Трамп], планирующий войну с целью смены власти в Венесуэле, заявляющий, что он "будет просто убивать" людей в Карибском бассейне", - сказала она, выступая на мероприятии, организованном общественной организацией Win Without War.

Трамп ранее заявил, что вашингтонская администрация намерена ликвидировать членов наркокартелей, которые несут ответственность за контрабанду запрещенных веществ в США. "Думаю, что мы просто убьем тех людей, которые ввозят наркотики в нашу страну", - сказал при этом американский лидер.

Ранее представитель администрации США высокого ранга, комментируя в беседе с порталом Axios стягивание Вашингтоном значительных военных сил в регион Карибского моря, фактически признал, что американское руководство добивается свержения президента Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования напряженности с Венесуэлой. Он также санкционировал начало подрывных операций ЦРУ в Венесуэле.