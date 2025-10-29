Постпред США при НАТО обсудил с главой ЦРУ рычаги влияния на Россию

Мэтью Уитэкер отметил, что санкции являются лишь одной из карт, которые разыгрывает американский лидер Дональд Трамп

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Вашингтон изучает иные способы оказания давления на Россию, кроме введения санкций. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

Читайте также

Ограничения против танкеров, банков и дипломатов. Главное о 19-м пакете санкций

"Санкции - это лишь одна из карт, которые разыгрывает президент [США Дональд Трамп]. Сегодня в Брюсселе я обсуждал с директором ЦРУ [Джоном] Рэтклиффом иные варианты, которые имеются в распоряжении президента [Трампа]. Президент Трамп намерен использовать их, когда посчитает нужными", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg TV.

На минувшей неделе Министерство финансов США включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут существенное давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. При этом он указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы.