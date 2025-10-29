США рассчитывают, что Япония как можно скорее нарастит расходы на оборону

Американский военный министр Пит Хегсет также заявил, что Китай "беспрецедентным образом наращивает военную мощь" и предпринимает "агрессивные военные действия"

ТОКИО, 29 октября. /ТАСС/. США рассчитывают, что Япония как можно скорее нарастит расходы на оборонные нужды. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет на пресс-конференции по итогам встречи с новым главой Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми.

Согласно изложенной Хегсетом позиции, укрепление союзнических связей США и Японии требует продолжения развития вооруженных сил "для сдерживания конфликта, а в случае необходимости - ведения боевых действий ради победы". Военный министр США отметил готовность Токио повысить расходы на оборону, назвав это "важным шагом вперед". "Мы надеемся, что он будет реализован как можно скорее", - добавил Хегсет.

При этом он изложил позицию, согласно которой Китай "беспрецедентным образом наращивает военную мощь" и предпринимает "агрессивные военные действия". По словам Хегсета, ситуация в сфере безопасности в регионе "остается тяжелой".

Ранее новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити пообещала президенту США Дональду Трампу в ходе состоявшихся 28 октября в Токио переговоров усилить обороноспособность своей страны и повысить расходы на оборону, но конкретные цифры при этом не обсуждались.