Al Arabiya: число жертв израильских ударов по Газе достигло 65

Среди них более 20 детей, уточнил телеканал

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 29 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 65 человек погибли в результате израильских ударов по сектору Газа после нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в экстренных службах палестинского анклава.

По данным телеканала Al Jazeera, жертвами ударов стали более 20 детей. Утверждается, что атакам подвергались в том числе жилые дома и лагеря беженцев, где укрываются временно перемещенные жители сектора Газа.

Во вторник израильская армия нанесла серию авиаударов по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил движение ХАМАС в нарушении режима прекращения огня и нападении на израильских военных в районе Рафаха на юге анклава.

ХАМАС со своей стороны отложил запланированную на вечер 28 октября передачу останков погибшего в секторе Газа израильского заложника, ссылаясь на нарушения соглашения со стороны Израиля. Движение также заявило, что непричастно к инциденту со стрельбой в Рафахе.