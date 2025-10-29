Трамп заявил, что украинский кризис удастся урегулировать

Президент США отметил, что ему удалось прекратить в общей сложности восемь конфликтов

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что украинский кризис удастся урегулировать. Такую позицию он изложил во время выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу.

Трамп заявил, что ему удалось урегулировать в общей сложности восемь конфликтов. "Единственный, который не получилось - между Россией и Украиной. Но он тоже будет [урегулирован]. Я думал, что это будет просто из-за моих отношений с президентом [России Владимиром] Путиным, но оказалось несколько иначе. Но я думаю, что он будет [урегулирован]", - заявил американский лидер.

"Кто бы мог подумать, что мы добьемся мира на Ближнем Востоке, но не [добьемся того же применительно к] России и Украине? Мир на Ближнем Востоке был невозможен", - добавил Трамп.