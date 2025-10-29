Спикер парламента Гросу: власти Молдавии намерены ввести цензуру в соцсетях

Лидер правящей Партии действия и солидарности считает, что контроль за этой сферой надо поручить Совету телевидения и радио , который регулирует деятельность СМИ

КИШИНЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Молдавии, которые уже закрыли десятки оппозиционных СМИ, намерены взять под контроль социальные сети. Об этом заявил в председатель парламента, лидер правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу в эфире провластного телеканала ТВ-8.

"Необходимо разработать законодательство, которое будет регулировать деятельность социальных сетей. Когда мы говорим о манипуляциях, пропаганде и дезинформации, важно четко разделять. Случайный репост новости, которую человек не прочел до конца и просто поделился ею, нельзя сравнивать с организованной, продуманной, агрессивной кампанией по дезинформации и пропаганде. Мы говорим именно о втором случае, а не о том, что кто-то поставил лайк или сделал репост. Речь идет о тех, кто профессионально и за большие деньги распространяет пропаганду", - сказал Гросу.

Он высказал мнение, что контроль за этой сферой надо поручить Совету телевидения и радио (СТР), который регулирует деятельность СМИ. "СТР располагает достаточным опытом и методиками в той сфере, за которую он сейчас отвечает", - добавил Гросу.

В 2022 году в Молдавии начались массовые акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и правительства сформированного правящей ПДС, участники которых возлагали на власти ответственность за стремительный рост цен и уровня бедности в стране, коррупцию и милитаризацию страны вопреки прописанному в конституции нейтралитету. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота, полиция жестко разогнала протесты, власти приняли решение закрыть 14 телеканалов и более 50 СМИ, которые представляли слово оппозиционерам.

По инициативе президента был создан Центр стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией под названием "Патриот", работа которого, по ее словам, направлена на борьбу с Россией, обвиняемой властями республики в информационных атаках, а также с "изменниками родины", блокирующими курс властей на евроинтеграцию. Вместе с тем в Молдавии появился аналог украинского сайта "Миротворец", куда были внесены лидеры оппозиции, общественники и журналисты, критикующие власть, многие из которых были арестованы.

Бывший президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон назвал инициативу Санду о создании центра прямой аналогией "министерства правды" из романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла. Он указал на то, что все государственные органы страны, включая спецслужбы, судебную систему, парламент, правительство и администрацию президента, существуют на деньги неправительственных организаций, финансируемых Западом.