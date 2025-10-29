Токаев: Казахстан рассчитывает "придать серьезный импульс" партнерству с США

Казахстанский лидер выразил уверенность, что встреча на саммите лидеров стран Центральной Азии и президента США Дональда Трампа будет продуктивной

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

АСТАНА, 29 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рассчитывает "придать серьезный импульс" торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с США на предстоящем саммите лидеров стран Центральной Азии и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба Токаева.

На встрече со спецпредставителем Трампа по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау Токаев "выразил уверенность в том, что предстоящая встреча на высшем уровне будет продуктивной с точки зрения определения ключевых приоритетов долгосрочного сотрудничества". "Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с США", - отметили в пресс-службе главы Казахстана.

Стороны также обсудили потенциал партнерства в энергетике, критически важных минералах и транспорте. "Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки", - добавили в пресс-службе.

Встреча Токаева и делегации США состоялась перед намеченным на 6 ноября в Вашингтоне саммитом глав государств Центральной Азии и США.