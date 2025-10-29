WSJ: республиканская НКО обоснует необходимость трех сроков для президента США

По мнению экспертов организации The Republicans for National Renewal, избираться в третий раз можно разрешить "исключительным лидерам"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Американская некоммерческая организация The Republicans for National Renewal ("Республиканцы за национальное обновление"), предоставит конгрессменам США документ с обоснованиями о необходимости разрешить "исключительным лидерам" избираться на третий срок. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя организации Шейна Трехо.

"Возможно, пришло время рассмотреть потенциальные преимущества предоставления поистине исключительным лидерам возможности оставаться у власти достаточно долго, чтобы можно было как следует рассмотреть важные цели государственного строительства", - приводит газета выдержки из документа, который организация намерена распространить среди конгрессменов.

По словам Трехо, The Republicans for National Renewal запустила проект под названием "Третий срок", который призывает республиканских законодателей поддержать резолюцию, позволяющую президенту США Дональду Трампу переизбраться на третий срок.

Ранее бывший главный политстратег американского лидера Стив Бэннон заявлял о наличии "плана", благодаря которому Трамп сможет остаться президентом на третий срок в 2028 году, несмотря на 22-ю поправку Конституции США.

24 октября член Палаты представителей Конгресса США Энди Оглз (от штата Теннесси) представил резолюцию, которая предлагает внести изменения в конституцию страны и увеличить число возможных сроков пребывания на высшем государственном посту до трех при условии, что претендент не занимал должность президента два срока подряд. "Никто не может быть избран на должность президента более трех раз, а также переизбран на дополнительный срок будучи избранным на два срока подряд", - указано в проекте резолюции.

Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к Конституции, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз (подряд или с перерывом).