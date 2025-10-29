Трампа угостили "десертом миротворца"

В качестве основного блюда предлагалась "корейская тарелка искренности"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Президента США Дональда Трампа в ходе ланча с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном угостили "десертом миротворца" - украшенным золотыми элементами брауни, который был подан с сезонными фруктами и гречишным чаем. Фотографию меню опубликовало агентство Bloomberg.

В качестве основного блюда предлагалась "корейская тарелка искренности" - блюдо из американской говядины, каштанов, грибов, моркови и редиса. "Корейские вкусы соединились с американским духом, чтобы отпраздновать крепкую дружбу", - гласит подпись в меню.

Ранее лидер Южной Кореи подарил Трампу позолоченную копию короны древнего корейского государства Силла, а также высшую государственную награду страны - Орден "Мугунхва". Встреча лидеров двух государств проходит в городе Кёнджу.

Трамп неоднократно утверждал, что за восемь месяцев своего президентства смог положить конец восьми конфликтам.